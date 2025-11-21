  • пʼятниця

Через масовані російські удари пошкоджені усі великі ТЕС і ГЕС України, — Міненерго

Енергосистема

Усі великі теплоелектростанції та гідроелектростанції України зазнали пошкоджень унаслідок масованих атак Росії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Відомство зазначило, що через руйнування можливості виробляти електроенергію за допомогою ТЕС та ГЕС значно знизились.

«А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання», — пояснили в міністерстві.

У Міненерго знову наголосили, що нині експорт електроенергії Україною не здійснюється. Водночас відомство нагадало, що українська енергосистема є частиною європейської мережі, об’єднаної з енергосистемами Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі. Саме тому між цими країнами можуть виникати «технічні перетоки».

«Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон — стільки одразу ж повертається в Україну», — заявили у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України призначив Артема Некрасова тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики після сьогоднішнього звільнення з посади Світлани Гринчук через скандал щодо масштабної корупції.

