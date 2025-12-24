У різдвяну ніч на Миколаївщині очікують значне похолодання: до 11 градусів морозу

Засніжений Миколаїв, архівне фото: МикВісті

У ніч проти 25 грудня на території Миколаївської області очікується значне похолодання: температура сягне мінусової позначки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

На території Миколаївської області очікується від -6 до -11 градусів морозу, вдень температура коливатиметься від 0 до -5 градусів.

Реклама

У Миколаєві синоптики прогнозують уночі - 6…-8° морозу, а вдень — від 0 до -2 градусів.

У комунальному підприємстві «ЕЛУ Автодоріг» повідомили, що готують спецтехніку та матеріали аби оперативно відреагувати у разі снігопадів та ускладнення погодних умов.

«Температура повітря вже опускається нижче нуля. У зв’язку з цим наполегливо просимо вас перевірити та вчасно перейти на зимову гуму. Також нагадуємо про необхідність суворо дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними під час пересування автодорогами, аби не створювати аварійні ситуації та не наражати на небезпеку себе й інших учасників руху», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.