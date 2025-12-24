 25 грудня на Миколаївщині очікують похолодання до 11 градусів морозу

  • середа

    24 грудня, 2025

  • -2.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -2.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У різдвяну ніч на Миколаївщині очікують значне похолодання: до 11 градусів морозу

Засніжений Миколаїв, архівне фото: МикВістіЗасніжений Миколаїв, архівне фото: МикВісті

У ніч проти 25 грудня на території Миколаївської області очікується значне похолодання: температура сягне мінусової позначки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

На території Миколаївської області очікується від -6 до -11 градусів морозу, вдень температура коливатиметься від 0 до -5 градусів.

Реклама

У Миколаєві синоптики прогнозують уночі - 6…-8° морозу, а вдень — від 0 до -2 градусів.

У комунальному підприємстві «ЕЛУ Автодоріг» повідомили, що готують спецтехніку та матеріали аби оперативно відреагувати у разі снігопадів та ускладнення погодних умов.

«Температура повітря вже опускається нижче нуля. У зв’язку з цим наполегливо просимо вас перевірити та вчасно перейти на зимову гуму. Також нагадуємо про необхідність суворо дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними під час пересування автодорогами, аби не створювати аварійні ситуації та не наражати на небезпеку себе й інших учасників руху», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Миколаїв

До ₴2 мільйонів на всю країну: як українські міста підготувалися до зимових свят
Порушував комендантську годину: у Миколаєві затримали водія, який намагався втікти від патрульної поліції
По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня
Реклама

Читайте також:

новини

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв придбав в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції

Ірина Олехнович
новини

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

Анна Гакман
новини

«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Анна Гакман
новини

У Миколаєві орендують басейн для безкоштовної реабілітації дітей з аутизмом

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня
Порушував комендантську годину: у Миколаєві затримали водія, який намагався втікти від патрульної поліції
До ₴2 мільйонів на всю країну: як українські міста підготувалися до зимових свят

ГРОШІ

На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

ПОЛІТИКА

Якщо скрутно всім, то всім, — депутат Янтар запропонував зрівняти зарплати чиновників із середньою по Миколаєву

5 годин тому

Погодинні графіки відключення електрики на 25 грудня

СУСПІЛЬСТВО

Ірина Олехнович

Головне сьогодні