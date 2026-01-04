Діти з Миколаївської та Херсонської областей поїхали на відпочинок

Діти з прифронтових регіонів півдня поїхали на відпочинок. Фото: Миколаївська ОВА

Діти з прифронтових громад Миколаївщини та Херсонщини поїхали на оздоровлення до Київської області.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Йдеться про дітей із родин військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні або пережили полон, а також про дітей загиблих захисників і мешканців прифронтових територій.

Віталій Кім наголосив, що підтримка родин захисників і дітей із прифронтових громад має бути постійною. За його словами, область і надалі робитиме все можливе, щоб такі поїздки ставали системними.

Оздоровлення організували за підтримки громадської організації Seven Fields. Фінансування забезпечила міжнародна гуманітарна організація Mission East, додаткову підтримку надали Миколаївська ОВА, Генеральний штаб ЗСУ та Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Списки дітей для поїздки формували фахівці з питань ветеранської політики та супроводу ветеранів. Про комфорт у дорозі також подбала миколаївська пекарня «Рум’яний Хліб».

Нагадаємо, що психологічний стан українських дітей залишається однією з найуразливіших сфер у період повномасштабної війни. За останній рік рівень дитячого стресу зріс на 10%.