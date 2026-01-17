Начальника пасажирського депо у Миколаєві підозрюють в фіктивному працевлаштуванні чоловіків

Зала суду. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві суд арештував майно начальника пасажирського вагонного депо, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За версією слідства, чоловік за гроші влаштовував військовозобов’язаних на роботу «на папері» та оформлював їм бронювання без реального виконання обов’язків.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Розслідування веде Служба безпеки України в Миколаївській області. Справу відкрили за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

За матеріалами слідства, начальник пасажирського вагонного депо в Миколаєві з травня 2025 року фіктивно працевлаштував щонайменше трьох чоловіків призовного віку. Їм оформили бронювання від мобілізації, хоча фактично вони не працювали.

Також зазначається, що посадовець забирав їхні зарплатні картки та сам розпоряджався грошима, які надходили на рахунки.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання та роботи підозрюваного. Під час слідчих дій вилучили флешки з файлами, блокнот із робочими записами, банківську картку та інші речові докази.

Суд задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на все вилучене майно. Суд пояснив, що арешт потрібен для збереження доказів і запобігання їх знищенню або приховуванню.

