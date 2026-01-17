 У Миколаївській області розслідують справу про рацевлаштування чоловіків у пасажирському вагонному депо

Клуб

Начальника пасажирського депо у Миколаєві підозрюють в фіктивному працевлаштуванні чоловіків

Зала суду. Архівне фото: МикВістіЗала суду. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві суд арештував майно начальника пасажирського вагонного депо, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За версією слідства, чоловік за гроші влаштовував військовозобов’язаних на роботу «на папері» та оформлював їм бронювання без реального виконання обов’язків.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Розслідування веде Служба безпеки України в Миколаївській області. Справу відкрили за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

За матеріалами слідства, начальник пасажирського вагонного депо в Миколаєві з травня 2025 року фіктивно працевлаштував щонайменше трьох чоловіків призовного віку. Їм оформили бронювання від мобілізації, хоча фактично вони не працювали.

Також зазначається, що посадовець забирав їхні зарплатні картки та сам розпоряджався грошима, які надходили на рахунки.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання та роботи підозрюваного. Під час слідчих дій вилучили флешки з файлами, блокнот із робочими записами, банківську картку та інші речові докази.

Суд задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на все вилучене майно. Суд пояснив, що арешт потрібен для збереження доказів і запобігання їх знищенню або приховуванню.

Нагадаємо, що у Миколаєві військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Корабельному районі повідомили про підозру у побитті військовозобов’язаного чоловіка після того, як той нібито розпилив йому в очі газовий балончик.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області розпочали розслідування інциденту, в якому працівників ТЦК нібито у побили та незаконно утримували чоловіка протягом 10 днів.

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

