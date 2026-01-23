 В ОК «Південь» відкрили віртуальний музей

В ОК «Південь» створили віртуальний музей війни з артефактами

Оперативне командування «Південь» презентувало віртуальний музей. Фото: ОК «Південь»Оперативне командування «Південь» презентувало віртуальний музей. Скриншот сайту музею

Оперативне командування «Південь» створило віртуальний музей війни із понад 200 артефактами від безпосередніх учасників бойових дій.

Наразі у музеї заплановано п’ять віртуальних залів. Вони присвячені 17-му, 19-му та 20-му армійським корпусам, 30-му корпусу морської піхоти, а також оперативно-тактичному угрупованню «Одеса». Експозицію планують постійно доповнювати новими матеріалами та історіями.

До створення музею долучився начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті, історик і військовослужбовець Сергій Гуцалюк. За його словами, колекція буде поступово поповнюватися.

— Дякую побратимам різних підрозділів за надані артефакти нашої війни за Незалежність України. Це наш літопис, наш бойовий шлях, який ми долаємо і робимо разом! Переможемо! — зазначив Сергій Гуцалюк.

В музеї можна побачити: предмети з районів бойових дій, військове спорядження та особисті речі військових, артефакти з історіями від безпосередніх учасників боїв, експозиції, оцифровані у форматі 3D-туру, а також, фото та документи.

Оперативне командування «Південь» є оперативним об’єднанням Сухопутних військ ЗСУ на півдні України. Його зона відповідальності охоплює Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а штаб розташований в Одесі.

Нагадаємо, що у Миколаєві оцифрували 312 музейних артефактів, які доступні для перегляду в онлайн-музеї.

