У Південноукраїнську громадськість вирішила знести пам’ятник радянському фізику Курчатову

Пам’ятникк радянському фізику Ігорю Курчатову. Фото: Південноукраїнська міська рада

У Південноукраїнську жителі підтримали демонтаж пам’ятника радянському фізику Ігорю Курчатову. Відповідне рішення ухвалили за підсумками громадського опитування, ініційованого виконавчим комітетом Південноукраїнської міської ради.

Опитування щодо знесення пам’ятного знаку тривало з 16 грудня 2025 року по 16 січня 2026 року. Згідно з результатами опитування, 62,8% учасників (59 осіб) висловилися за демонтаж пам’ятника, тоді як 37,2% (35 осіб) були проти. Загалом в опитуванні взяли участь 94 респонденти.

Зазначимо, що бюст Ігоря Курчатова встановили у Південноукраїнську у другій половині 1986 року. Ігор Курчатов — радянський фізик, засновник і перший директор Інституту атомної енергії (1943–1960), відомий як один із розробників радянської атомної бомби.

У міськраді зазначають, що наступним етапом стане нове громадське опитування щодо встановлення пам’ятного знаку на місці демонтованого бюста. Мешканцям запропонують кілька варіантів ескізних рішень, які наразі мають орієнтовний характер і можуть бути змінені в процесі обговорення та подальшого затвердження.

Серед варіантів: пам’ятний знак «Мирний Атом», пам’ятний знак українському спеціалісту у галузі атомної енергетики Володимиру Фуксу, або варіант, який запропонують мешканці міста.

Скриншот нового громадського опитування щодо встановлення пам’ятного знаку на місці демонтованого бюста Скриншот нового громадського опитування щодо встановлення пам’ятного знаку на місці демонтованого бюста

У 2025 році в Південноукраїнську почали говорити про зміни в міському просторі. Одним із кроків стало обговорення рішень щодо демонтажу або оновлення об’єктів, пов’язаних із радянським минулим, відповідно до законів про деколонізацію.

Одним із таких об’єктів став пам’ятник Ігорю Курчатову. Навколо нього виникли суперечки: одні вважають його відомим ученим і засновником Інституту атомної енергії, інші — пов’язують із розробкою радянської атомної бомби та військовою системою СРСР, що нині сприймається як символ радянської епохи.