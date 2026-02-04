У Миколаєві відбувся круглий стіл у межах проєкту «Обійми»

У Миколаєві відбувся круглий стіл, який дав старт реалізації проєкту «Обійми» та став майданчиком для міжрегіонального діалогу щодо розвитку альтернативних форм сімейного виховання. Захід об’єднав фахівців, які працюють у сфері захисту прав дитини, із Миколаївської та Херсонської областей.

Захід організували БО «Українська Освітня Платформа» спільно зі своїми Опорними центрами - ГО «Молодь України» та Асоціацією Української Миротворчої Школи. До обговорення долучилися представники служби у справах дітей Миколаївської та Херсонської ОДА, служби у справах дітей Миколаївської міської ради та Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зустріч зосереджувалася на тому, як альтернативні форми сімейного виховання впроваджуються на практиці.

Під час першої панельної дискусії учасники обговорили реальні кейси з регіонів, виклики у впровадженні сімейних форм виховання та важливість злагодженої взаємодії між службами, фахівцями соціальної сфери й громадськими організаціями.

Друга панель була зосереджена на людському вимірі системи: професійних викликах, ризиках емоційного вигорання та необхідності створення механізмів підтримки для фахівців, які працюють з дітьми та сім’ями в умовах тривалої кризи.

В рамках проєкту «Обійми» вже стартували інформативні зустрічі в громадах та надання індивідуальних консультацій сім’ям. Також «Обійми» передбачають заходи і тренінги з підвищення кваліфікації працівників державного та неурядового секторів і представників альтернативних форм сімейного виховання.

Проєкт «Реакція на кризу в Україні» реалізується БО «Українська Освітня Платформа» за підтримки International Rescue Committee.