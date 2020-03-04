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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Данку Кованчич из Черногории в матче первого раунда престижного турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
Об этом сообщает Новое время.
В первом сете седьмая ракетка планеты отдала сопернице три гейма. Во второй партии черногорка, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, и вовсе выиграла лишь два гейма.
Матч длился 61 минуту. По итогам встречи Свитолина выиграла три подачи соперницы. В пассиве украинки три двойные ошибки.
В следующем раунде турнира наша соотечественница встретится с Ольгой Говорцовой из Беларуси (134-е место в рейтинге WTA).
Напомним, что первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла в январе выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Данку Кованчич из Черногории в матче первого раунда престижного турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
Об этом сообщает Новое время.
В первом сете седьмая ракетка планеты отдала сопернице три гейма. Во второй партии черногорка, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, и вовсе выиграла лишь два гейма.
Матч длился 61 минуту. По итогам встречи Свитолина выиграла три подачи соперницы. В пассиве украинки три двойные ошибки.
В следующем раунде турнира наша соотечественница встретится с Ольгой Говорцовой из Беларуси (134-е место в рейтинге WTA).
Напомним, что первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла в январе выйти в четвертый круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.