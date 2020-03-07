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В список попали Ярмоленко и Яремчук, которые восстанавливаются после травм.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом игроков на ближайшие товарищеские матчи, сообщает сайт УАФ.
Шевченко пригласил в сборную полузащитника «Ференцвароша» Игоря Харатина. Ранее Харатин говорил о том, что к нему выходили с вопросом о смене гражданства и выступлении за сборную Венгрии.
Среди вызванных в национальную сборную — вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, восстанавливающийся после травмы бедра. Андрей вернулся к тренировкам, но пока не готов играть в официальных матчах.
Также вызван форвард Роман Яремчук. Роман в январе перенес операцию на ахилле, но уже приступил к восстановлению. Яремчук попал в резервный список игроков.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Овьедо»), Юрий Панькив («Александрия»).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все - «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент»), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Эдуард Соболь («Брюгге»).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Игорь Харатин («Ференцварош»), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба - "Динамо"), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Руслан Малиновский («Аталанта»).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец («Кайсериспор»).
Резервный список: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Евгений Шахов («Лечче»), Роман Яремчук, Роман Безус (оба - «Гент»), Владислав Супряга (СК «Днепр-1»), Александр Зубков («Ференцварош»).
Товарищеский матч Франция - Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» 27 марта в 22:00 по киевскому времени. Поединок Польша - Украина пройдет в Хожуве 31 марта в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.
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В список попали Ярмоленко и Яремчук, которые восстанавливаются после травм.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом игроков на ближайшие товарищеские матчи, сообщает сайт УАФ.
Шевченко пригласил в сборную полузащитника «Ференцвароша» Игоря Харатина. Ранее Харатин говорил о том, что к нему выходили с вопросом о смене гражданства и выступлении за сборную Венгрии.
Среди вызванных в национальную сборную — вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, восстанавливающийся после травмы бедра. Андрей вернулся к тренировкам, но пока не готов играть в официальных матчах.
Также вызван форвард Роман Яремчук. Роман в январе перенес операцию на ахилле, но уже приступил к восстановлению. Яремчук попал в резервный список игроков.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Овьедо»), Юрий Панькив («Александрия»).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все - «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент»), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Эдуард Соболь («Брюгге»).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Игорь Харатин («Ференцварош»), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба - "Динамо"), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Руслан Малиновский («Аталанта»).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец («Кайсериспор»).
Резервный список: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Евгений Шахов («Лечче»), Роман Яремчук, Роман Безус (оба - «Гент»), Владислав Супряга (СК «Днепр-1»), Александр Зубков («Ференцварош»).
Товарищеский матч Франция - Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» 27 марта в 22:00 по киевскому времени. Поединок Польша - Украина пройдет в Хожуве 31 марта в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.