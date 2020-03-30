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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла на 2022 год 18-й чемпионат мира, который должен был состоятся 6-15 августа 2021 года.
Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.
— Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Оргкомитет «Токио-2020», правительство Токио и правительство Японии согласовали новые даты проведения Игр XXXII Олимпиады. Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года, состоятся 23 июля - 8 августа 2021 года. В связи с этим, чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года в Юджине (США) будет перенесен на 2022 год, — сказано в сообщении.
Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла на 2022 год 18-й чемпионат мира, который должен был состоятся 6-15 августа 2021 года.
Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.
— Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Оргкомитет «Токио-2020», правительство Токио и правительство Японии согласовали новые даты проведения Игр XXXII Олимпиады. Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года, состоятся 23 июля - 8 августа 2021 года. В связи с этим, чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года в Юджине (США) будет перенесен на 2022 год, — сказано в сообщении.
Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа