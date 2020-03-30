Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла на 2022 год 18-й чемпионат мира, который должен был состоятся 6-15 августа 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.

— Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Оргкомитет «Токио-2020», правительство Токио и правительство Японии согласовали новые даты проведения Игр XXXII Олимпиады. Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года, состоятся 23 июля - 8 августа 2021 года. В связи с этим, чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года в Юджине (США) будет перенесен на 2022 год, — сказано в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.