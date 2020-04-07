Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что после Олимпийских игр — 2020 примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры. При этом она отметила, что не готова отпустить дело всей своей жизни.

Об этом она сказала в интервью RedBull.

«Всю жизнь фехтовать не буду, когда-то это закончится, однако с этим делом не так легко расстаться. Я не могу просто сказать: «Ну все, я достигла всего и хочу уйти». У меня немного другая история и видения. Нужно максимально осознанно подходить к тому, что дело всей твоей сознательной жизни подходит к финишу и его нужно отпустить. Я пока не готова это сделать», — отметила Ольга Харлан.

Она сказала, что решение о дальнейших спортивных планах будет принимать уже после Олимпиады-2020.

«Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте или брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос, который задает себе каждый атлет, особенно те, кто уже не первый раз выступает на Олимпиадах. Я подобное решение принимала после Рио-2016, решила сделать акцент на восстановлении и продолжила бороться. Я разобралась с проблемным плечом, сделала операцию и решила, что поскольку занимаюсь своим здоровьем, то точно пройду еще один олимпийский цикл. Как будет дальше, увидим после Токио. Одно могу сказать точно: мотивации и задора еще хватает, а не жалуюсь», — добавила спортсменка.

Ранее Ольга Харлан показала, что коронавирус не может быть преградой для ее отношений с Луиджи Самеле, который находится на карантине в Италии.