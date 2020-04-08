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Известная фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан сообщила, что настроена на Олимпийских играх — 2020 завоевать любую медаль.
Об этом она сказала в интервью RedBull.
До этого Ольга Харлан во многих интервью говорила, что нацелена на золото в Токио.
«Я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это неправильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр!», — сказала она.
Она отметила, что все спортсмены, которые привозят домой медали, завоеванные на Олимпиаде, — уже в истории.
«Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры, — герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории», — добавила Ольга Харлан.
Напомним, николаевская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что после Олимпийских игр — 2020 примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры.
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Известная фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан сообщила, что настроена на Олимпийских играх — 2020 завоевать любую медаль.
Об этом она сказала в интервью RedBull.
До этого Ольга Харлан во многих интервью говорила, что нацелена на золото в Токио.
«Я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это неправильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр!», — сказала она.
Она отметила, что все спортсмены, которые привозят домой медали, завоеванные на Олимпиаде, — уже в истории.
«Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры, — герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории», — добавила Ольга Харлан.
Напомним, николаевская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что после Олимпийских игр — 2020 примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь