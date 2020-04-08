Известная фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан сообщила, что настроена на Олимпийских играх — 2020 завоевать любую медаль.

Об этом она сказала в интервью RedBull.

До этого Ольга Харлан во многих интервью говорила, что нацелена на золото в Токио.

«Я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это неправильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр!», — сказала она.

Она отметила, что все спортсмены, которые привозят домой медали, завоеванные на Олимпиаде, — уже в истории.

«Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры, — герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории», — добавила Ольга Харлан.

Напомним, николаевская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что после Олимпийских игр — 2020 примет решение по поводу своей дальнейшей карьеры.