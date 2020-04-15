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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам из Николаева по олимпийским видам спорта и их тренерам.
Об этом говорится в Указе №138/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров».
За первое место на чемпионатах мира: Ольге Харлан — чемпионке мира 2019 по фехтованию, в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
За второе место на чемпионатах мира: Александру Абраменко — серебряному призеру чемпионата мира 2019 по фристайлу в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
За первое место на чемпионатах Европы: Алексею Среде — чемпиону Европы 2019 по прыжкам в воду, в размере 9 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Также стипендии назначили тренерам спортсменов: Юрию Марченко (тренер Ольги Харлан), Энверу Аблаеву (тренер Александра Абраменко) и Татьяне Погребной (тренер Алексея Середы).
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии троим николаевским спортсменам.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам из Николаева по олимпийским видам спорта и их тренерам.
Об этом говорится в Указе №138/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров».
За первое место на чемпионатах мира: Ольге Харлан — чемпионке мира 2019 по фехтованию, в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
За второе место на чемпионатах мира: Александру Абраменко — серебряному призеру чемпионата мира 2019 по фристайлу в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
За первое место на чемпионатах Европы: Алексею Среде — чемпиону Европы 2019 по прыжкам в воду, в размере 9 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Также стипендии назначили тренерам спортсменов: Юрию Марченко (тренер Ольги Харлан), Энверу Аблаеву (тренер Александра Абраменко) и Татьяне Погребной (тренер Алексея Середы).
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии троим николаевским спортсменам.