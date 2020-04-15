Боксер из Николаева Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал о намерении стать чемпионом в среднем весе.

Об этом пишет Tribuna.com.

— В бою против Головкина чувствовал, что показал бокс мирового уровня, но считаю, что могу еще лучше. Хочу получить возможность вернуться и показать, что я все еще прогрессирую. Когда работаешь с элитными боксерами, как Джо Уильямс и Маркус Браун, то должен и сам становиться лучше. Они заставляют отдавать всего себя, всегда пытаюсь выучить что-то новое от каждого в лагере. До сих пор верю, что 2020 год будет хорошим для меня. Я взволнован возможностью вернуться в Бруклин, когда мне разрешат работать ради боя против Джермалла Чарло или Канело. Я бы с радостью провел реванш против Головкина – это тот уровень боев, в которых я хочу принимать участие. Я сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом в среднем весе, – сказал Сергей Деревянченко.

Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.