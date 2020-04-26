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Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала любителей спорта новым интересным видео.
22-летняя спортсменка решила попробовать себя в футбольном фристайле и понабивала мяч в комнате своего дома, пишет ТСН.
Получилось это у прыгуньи в высоту довольно неплохо. Юлия смогла набить мяч 11 раз, после чего потеряла координацию и отправила мяч прямо в оператора.
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Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)26 Апр 2020 в 7:16 PDT
Напомним, николаевский спортсмен, чемпион ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу, специалист по лыжной акробатике Александр Абраменко рассказал, что начал заниматься фристайлом потому что ему нравилось преодолевать свой страх.
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Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала любителей спорта новым интересным видео.
22-летняя спортсменка решила попробовать себя в футбольном фристайле и понабивала мяч в комнате своего дома, пишет ТСН.
Получилось это у прыгуньи в высоту довольно неплохо. Юлия смогла набить мяч 11 раз, после чего потеряла координацию и отправила мяч прямо в оператора.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)26 Апр 2020 в 7:16 PDT
Напомним, николаевский спортсмен, чемпион ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу, специалист по лыжной акробатике Александр Абраменко рассказал, что начал заниматься фристайлом потому что ему нравилось преодолевать свой страх.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов