Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала любителей спорта новым интересным видео.

22-летняя спортсменка решила попробовать себя в футбольном фристайле и понабивала мяч в комнате своего дома, пишет ТСН.

Получилось это у прыгуньи в высоту довольно неплохо. Юлия смогла набить мяч 11 раз, после чего потеряла координацию и отправила мяч прямо в оператора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram GOAAL⚽️ Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)26 Апр 2020 в 7:16 PDT

Напомним, николаевский спортсмен, чемпион ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу, специалист по лыжной акробатике Александр Абраменко рассказал, что начал заниматься фристайлом потому что ему нравилось преодолевать свой страх.