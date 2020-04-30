Министерство внутренних дел Украины в мае запускает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом № 4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае», — говорится в сообщении.

В МВД предлагают посоревноваться в Dota 2, Pro Evolution Soccer и League of Legends.

«Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников», — отмечается в сообщении.

Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Хмельницкой области трое мужчин под предлогом продажи в сети Интернет средств индивидуальной защиты обманывали граждан.