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Министерство внутренних дел Украины в мае запускает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом № 4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае», — говорится в сообщении.
В МВД предлагают посоревноваться в Dota 2, Pro Evolution Soccer и League of Legends.
«Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников», — отмечается в сообщении.
Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в Хмельницкой области трое мужчин под предлогом продажи в сети Интернет средств индивидуальной защиты обманывали граждан.
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Министерство внутренних дел Украины в мае запускает бесплатный Всеукраинский онлайн турнир по киберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство внутренних дел Украины совместно с Федерацией киберспорта Украины UESF и факультетом № 4 киберполиции Харьковского национального университета внутренних предлагают вам принять участие в бесплатном Всеукраинском онлайн киберспортивном турнире, который стартует уже в мае», — говорится в сообщении.
В МВД предлагают посоревноваться в Dota 2, Pro Evolution Soccer и League of Legends.
«Участниками могут стать все желающие граждане (без возрастных ограничений), которые проживают на территории Украины. Продолжительность турнира будет зависеть от количества участников», — отмечается в сообщении.
Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в Хмельницкой области трое мужчин под предлогом продажи в сети Интернет средств индивидуальной защиты обманывали граждан.