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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
Об этом сообщается на сайте организации.
Командам разрешат делать по пять замен в одном матче. Однако чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
Кроме того, в чемпионатах, где используется видеоповторы, разрешили временно отказаться от использования системы VAR после возобновления сезона.
Новые правила применимы для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.
Напомним, ранее в ФИФА выступили за досрочное завершение футбольного сезона.
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
Об этом сообщается на сайте организации.
Командам разрешат делать по пять замен в одном матче. Однако чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.
Кроме того, в чемпионатах, где используется видеоповторы, разрешили временно отказаться от использования системы VAR после возобновления сезона.
Новые правила применимы для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.
Напомним, ранее в ФИФА выступили за досрочное завершение футбольного сезона.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный