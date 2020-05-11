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Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля получил награду от Министерства обороны Украины.
Романа Зозулю наградили медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность», сообщает благотворительный фонд Народная армия на официальной странице в Facebook.
Приказ подписан командующим ООС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
— Вы пример для всех украинских спортсменов и всех нас! Веди нас к новым вершинам! — говорится в сообщении Народной армии.
Зозуля также отреагировал на событие, опубликовав пост с фотографией медали в своем аккаунте в Facebook.
— Служу народу Украины, — написал Роман Зозуля.
Напомним, в декабре прошлого года фанаты оскорбляли Романа Зозулю и сорвали матч во втором дивизионе Испании.
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Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля получил награду от Министерства обороны Украины.
Романа Зозулю наградили медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность», сообщает благотворительный фонд Народная армия на официальной странице в Facebook.
Приказ подписан командующим ООС генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
— Вы пример для всех украинских спортсменов и всех нас! Веди нас к новым вершинам! — говорится в сообщении Народной армии.
Зозуля также отреагировал на событие, опубликовав пост с фотографией медали в своем аккаунте в Facebook.
— Служу народу Украины, — написал Роман Зозуля.
Напомним, в декабре прошлого года фанаты оскорбляли Романа Зозулю и сорвали матч во втором дивизионе Испании.