Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал ситуацию в украинском футболе на фоне второго этапа послабления карантина, который планируется начать 22 мая.

Об этом сообщает Укринформ.

Максим Степанов отметил, что на этом этапе планируется возобновление некоторых соревнований, но до сентября возвращение зрителей на трибуны даже не рассматривается.

— Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили восстановление FAVBET Лиги. Это возможно лишь при соблюдении противоэпидемических мероприятий - всего, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19, - отметил Максим Степанов.

Он отметил, что со следующей недели будет известно когда и при каких условиях начнутся соревнования. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность наших футболистов.

— 30 мая? Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЦР-тестирования, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Мы прописываем алгоритмы. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования. Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус? Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника, - заявил Максим Степанов.

Министр рассказал, что болельщики вернутся на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет.

— Болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать, - отметил Максим Степанов.

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