Глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что клуб сможет начать играть в Украинской Премьер-лиге только после того, как местная власть обратит на него свое внимание.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.

По словам Сергея Кантора, ни руководство города,ни руководство области не обращают внимание на проблемы команды.

— Отношение к клубу так же оставляет желать лучшего. Если я молчу — ничего не происходит и в нашу сторону «речка не движется». Приходится прикладывать много усилий для того, чтобы не забыли за футбол в Николаеве. Проще говоря, мне открыто заявляют, что я уже всех «задрал», с этим «долбаным» видом спорта. К сожалению, ни губернатор, ни мэр — не футбольные люди и это большая проблема для футбола в городе Николаеве и области. Игра №1 в мире требует внимания первых лиц города и области, именно тогда будет толк. Тогда Николаев будет играть в Премьер-лиг, — заявил Срегей Кантор.

Напомним, Сергей Кантор считает неправильным решение руководства Украинской Премьер-лиги продолжать футбольный сезон во время пандемии и проблем в экономике страны.