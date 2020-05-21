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Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Об этом сообщает ВВС.
Президент МОК сказал, что понимает, почему перенесенные игры в Токио 2020 должны быть отменены, если они не смогут состояться следующим летом.
Местные организаторы заявили, что не имеют резервного плана после переноса мероприятия на год из-за коронавирусного кризиса. Прямая речь Баха: «Вы не можете навсегда трудоустроить от 3000 до 5000 человек в оргкомитете. Нельзя, чтобы спортсмены оказались в неопределенности».
Напомним, известная фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан сообщила, что настроена на Олимпийских играх — 2021 завоевать любую медаль.
Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Об этом сообщает ВВС.
Президент МОК сказал, что понимает, почему перенесенные игры в Токио 2020 должны быть отменены, если они не смогут состояться следующим летом.
Местные организаторы заявили, что не имеют резервного плана после переноса мероприятия на год из-за коронавирусного кризиса. Прямая речь Баха: «Вы не можете навсегда трудоустроить от 3000 до 5000 человек в оргкомитете. Нельзя, чтобы спортсмены оказались в неопределенности».
Напомним, известная фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан сообщила, что настроена на Олимпийских играх — 2021 завоевать любую медаль.