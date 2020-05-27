Министерство охраны здоровья дало разрешение на возобновление футбольных матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Кубка Украины с 30 мая.

Об этом сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, а позже соответствующая информация появилась на сайте УАФ.

Андрей Павелко призвал членов исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Отмечается, что матчи будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий:

— пребывание на стадионе одновременно не более 200 человек, которые должны быть не моложе 18-ти и не старше 60 лет;

— организация тестирования клубами членов команды, арбитров, видеоассистентов каждые 14 дней;

— присутствующие на стадионе, кроме футболистов, тренеров, арбитров и комментаторов, должны использовать респираторы или защитные маски.

Матчи можно проводить только в тех регионах, где разрешено ослабление карантина.

Исполком УАФ планирует, что доигрывание чемпионата УПЛ начнется 30 мая, а последний тур пройдет 19 июля.

УАФ опубликовал расписание матчей.

Турнир за 1-6 места:

30 мая 14:00 "Колос" - "Десна"

30 мая 17:00 "Александрия" - "Заря"

31 мая 17:00 "Шахтер" - "Динамо"

Турнир за 7-12 места:

30 мая 17:00 "Днепр-1" - "Олимпик"

31 мая 14:00 "Ворскла" - "Львов"

31 мая 14:00 "Карпаты" - "Мариуполь"

Напомним, ранее в МОЗ утвердили рекомендации для работы бизнеса в условиях карантина.