Организаторы Бостонского марафона впервые за 124 года его существования приняли решение отменить мероприятие. Изначально забег был запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 14 сентября, а сейчас стало известно, что в 2020 году марафон не состоится.

Об этом сообщает Бостонская спортивная ассоциация (BAA).

Всем участникам, которые были зарегистрированы для участия в марафоне 20 апреля 2020 года, будет предложено полное возмещение их вступительного взноса, связанного с забегом.

— Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, — заявил генеральный директор BAA Том Грилк.

Отмечается, что вместо Бостонского марафона-2020 будет проведена «виртуальная альтернатива». Участники виртуального мероприятия должны будут пробежать 42 километра за 6 часов и предоставить организаторам марафона подтверждение времени проходжения дистанции.

Всем участникам виртуального марафона пообещали памятные призы.

Напомним, один из главнейших теннисных турниров в мире – «Уимблдон» — отменен из-за пандемии коронавируса.