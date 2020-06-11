Футбольный чемпионат Испании в четверг, 11 июня, возобновит свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Первый после вынужденного перерыва 28 тур растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Примера составила расписание таким образом, что каждый день будет проходить хотя бы один поединок турнира.

Стартует чемпионат бескомпромиссным севильским дерби между «Севильей» и «Бетисом». Поединок пройдет в «Севилье» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 1».

Затем два матча будут сыграны в пятницу, четыре - в субботу, и еще три - в воскресенье.

Программа трансляций:

12 июня, 17:50 Севилья - Бетис (Футбол 1)

12 июня, 20:25 Гранада - Хетафе (Футбол 3)

12 июня, 22:55 Валенсия - Леванте (Футбол 1)

13 июня, 15:00 Эспаньол - Алавес (не будет транслироваться)

13 июня, 18:25 Сельта - Вильярреал (Футбол 3)

13 июня, 20:25 Леганес - Вальядолид (Футбол 3)

13 июня, 22:55 Мальорка - Барселона (Футбол 1)

14 июня, 14:55 Атлетик - Атлетико (Футбол 3)

14 июня, 20:25 Реал Мадрид - Эйбар (Футбол 2)

14 июня, 22:55 Реал Сосьедад - Осасуна (Футбол 3)

В чемпионате лидирует каталонская «Барселона», которая на два очка опережает мадридский «Реал» и на 11 очков «Севилью».

Напомним, что португалец Криштиану Роналду первым среди футболистов заработал миллиард долларов.