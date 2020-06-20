Донецкий футбольный клуб «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20 — в общем для них это уже тринадцатое чемпионство.

Титул горняки завоевали досрочно, обыграв «Александрию» в 27-м туре Украинской Премьер-лиги. Матч, который проходил в спорткомплексе «Олимпийский» в Киеве, завершился со счетом 3:2.

Фактически «Шахтер» выиграл национальное первенство теперь уже в 13-й раз в истории независимой Украины и в четвертый раз подряд. Кроме того, «горняки» обошли киевское «Динамо» по количеству титулов — 35 против 34.

Напомним, чемпионат Украины возобновился 30 мая, с поединка «Шахтера» с киевским «Динамо».