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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов предоставить стадион «Шахтеру», если донетчане примут решение доиграть сезон в Киеве.
Об этом он сказал в интервью программе «Великий футбол».
– Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. «Заре» я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником, - отметил Игорь Суркис.
Он отметил, что ситуация, в которой оказался футбол, непозволительна для амбиций.
– Может, «Шахтер» решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену - вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион «Динамо» имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК «Олимпийский». Можно и на «Оболонь-Арене» играть, выбирайте, - заявил президент «Динамо».
Напомним, мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планировали провести футбольный матч с приезжей командой.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов предоставить стадион «Шахтеру», если донетчане примут решение доиграть сезон в Киеве.
Об этом он сказал в интервью программе «Великий футбол».
– Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. «Заре» я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником, - отметил Игорь Суркис.
Он отметил, что ситуация, в которой оказался футбол, непозволительна для амбиций.
– Может, «Шахтер» решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену - вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион «Динамо» имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК «Олимпийский». Можно и на «Оболонь-Арене» играть, выбирайте, - заявил президент «Динамо».
Напомним, мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планировали провести футбольный матч с приезжей командой.