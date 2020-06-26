Финальный матч Кубка Украины по футболу будет перенесен со львовской «Арены-Львов».
Об этом сообщает 24 канал.
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе, футбольная федерация приняла решение перенести решающую игру турнира в другой город. Наиболее вероятным новым местом финала станет Харьков. Отметим, что изначально финал должен был принять Тернополь.
8 июля в финале Кубка Украины сыграют киевское «Динамо», которое в полуфинале справилось с «Минаем», и полтавская «Ворскла», которая по пенальти прошла «Мариуполь».
Напомним, Донецкий футбольный клуб «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20 — в общем для них это уже тринадцатое чемпионство.
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Финальный матч Кубка Украины по футболу будет перенесен со львовской «Арены-Львов».
Об этом сообщает 24 канал.
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе, футбольная федерация приняла решение перенести решающую игру турнира в другой город. Наиболее вероятным новым местом финала станет Харьков. Отметим, что изначально финал должен был принять Тернополь.
8 июля в финале Кубка Украины сыграют киевское «Динамо», которое в полуфинале справилось с «Минаем», и полтавская «Ворскла», которая по пенальти прошла «Мариуполь».
Напомним, Донецкий футбольный клуб «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20 — в общем для них это уже тринадцатое чемпионство.