В Харькове на стадионе ОСК «Металлист» 8 июля состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 между командами «Динамо» (Киев) и «Ворскла» (Полтава).

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Согласно постановлению Главного санитарного врача Украины матч будет проходить при пустых трибунах.

Начало встречи — в 21.30.

Напомним, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львове, футбольная федерация приняла решение перенести решающую игру турнира в другой город. Новым местом финала стал Харьков. Отметим, что изначально финал должен был принять Тернополь.



