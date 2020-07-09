Киевское «Динамо» обыграло полтавскую «Ворсклу» в затяжной серии пенальти финального матча за Кубок Украины сезона 2019/20. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 1:1 (пенальти - 8:7).

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Ожидалось, что именно киевляне, которые проводят свой не самый лучший сезон, ринутся в атаку, но именно «Ворскла» с первых минут помчалась добиваться результата, что вылилось в гол уже на 11 минуте игры. Автором забитого мяча стал Руслан Степанюк с передачи Кане, — пишет издание.

«Динамо» после пропущенного гола активизировалось и провело отличную вторую половину тайма, заслуженно сравняв счет. За киевлян точно пробил Беньямин Вербич, приняв мяч от де Пены.

После перерыва команды продолжили атаковать, но никто из них не смог реализовать моменты. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

С одиннадцатиметровой отметки футболисты «Динамо» реализовали восемь ударов, игроки «Ворсклы» — на один меньше. Решающий промах допустил Владимир Баенко, а победный удар забил Артем Шабанов.

Это 12 Кубок Украины в истории «Динамо», последний раз киевляне завоевывали трофей в 2015 году. «Ворскла» лишь раз выиграла турнир — в 2009 году.

После этой победы «бело-синие» сравнялись с «Шахтером» по количеству трофеев, добытых во времена Независимости — по 35.