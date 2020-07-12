Боксер из Николаева Сергей Деревянченко за бой в первом среднем весе против Джермалла Чарло может получить гонорар в размере 2,5 миллионов долларов.

Об этом пишет Sportarena.

В тоже время, если Сергей Деревянченко выберет вариант с поединком во втором среднем весе с Саулем Альваресом, то его гонорар возрастет в два раза — до пяти миллионов долларов.

Отмечается, что николаевец должен определиться с будущим соперником уже на этой неделе.

Бой с Чарло может стать для Деревянченко третьим шансом завоевать звание чемпиона мира после поражений от Даниэла Джейкобса и Геннадия Головкина, которому он уступил в Нью-Йорке в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что бой боксера из Николаева Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Сауля Альвареса (53-1-2, 26 КО) может состояться уже 14 сентября 2020 года. При этом, Сергей Деревянченко заявил, что однажды состоится его бой с американским боксером Джермеллом Чарло.