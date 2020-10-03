43-летний бывший чемпион миру по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов провести поединок против бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора.

Об этом сообщает BoxingScene.

Флойд Мейвезер сообщил, что хотел бы получить гонорар в 300 миллионов долларов. Он также раскритиковал Конора Макгрегора за удар, сообщив, что он «не умеет бить».

— Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. $150 млн за такой бой? Недостаточно. Нет. Моё здоровье важнее. Заплатите мне $ 300 млн, тогда будет смысл. Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором, — заявил Флойд Мейвезер.

Напомним, бой Конора Макгрерора и Хабиба Нурмагомедова завершился победой последнего. Он применил удушающий прием в четвертом раунде.