Украинский боксер Денис Беринчик техническим нокаутом победил румына Виорела Симиона в бою за чемпионский титул WBO International.
Об этом сообщает Новое время.
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Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик @berinchyk захищає титул, зупинивши Віорела Сіміона технічним нокаутом у 8 раунді00:02, 09 Октября, 2020
Украинский боксер Денис Беринчик техническим нокаутом победил румына Виорела Симиона в бою за чемпионский титул WBO International.
Об этом сообщает Новое время.
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Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик @berinchyk захищає титул, зупинивши Віорела Сіміона технічним нокаутом у 8 раунді00:02, 09 Октября, 2020