Сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.

Матч в рамках четвертого тура группы Лиги наций состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершился с минимальным счетом 1:0, передает РБК-Украина.

Единственный гол забил на 76 минуте встречи полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.

— Коллектив Андрея Шевченко сумел несколько отодвинуть игру от своих ворот после перерыва, но по-настоящему острые моменты все равно создавали испанцы, чьи удары продолжал тащить Бущан. Тем не менее, хозяева дождались своего шанса для взятия ворот и добились своего на 76-й минуте. Ярмоленко отдал на Цыганкова, тот решил пробить из-за пределов штрафной и попал точно в угол. Гости попытались отыграться, но, прижав соперника к его воротам, не добились успеха, — пишет Новое время.