В Сети появился англоязычный фильм с переводом «Кровь, пот и слезы» про бой украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Фильм о предстоящем бое, соперниках, а также их подготовке к поединку, снят американским телеканалом ESPN, передает Новое время.

Поединок между Ломаченко и Лопесом состоится 17 октября 2020 года и пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).