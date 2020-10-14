Новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. В сезоне 2020-21 он хочет усилить проблемные позиции и финишировать в зоне плей-офф.

Об этом сообщает Суспільне: Миколаїв.

Валентин Берестнев, украинский специалист, который работал с «корабелами» большую часть своей карьеры — почти 16 лет, возглавил команду в третий раз.

— Сейчас в основном составе команды — девять игроков. Не обойтись без введения в ростер неопытных игроков из молодежной команды, ведь некоторые позиции на площадке остаются проблемными, — сказал Валентин Берестнев.

Из-за СOVID-19, который обнаружили у некоторых игроков, команда пропустила два стартовых тура Суперлиги 2020-2021. Среди сдал положительный тест — новичок «корабелов», который сразу получил капитанскую повязку, — Клим Артамонов.

По словам главного тренера «Николаева» Валентина Берестнева, несмотря на смену наставника и сложную кадровую ситуацию, задачу на сезон — финиш в зоне плей-офф. Для этого надо занять место не ниже восьмого. Сегодня все игроки сдали ПЦР-тест. Если он окажется отрицательным, то 16 октября «корабелы» таки начнут новый сезон и будут принимать новичка Суперлиги БК «Тернополь».

Ранее сообщалось, что американец Крис Томас, который стал главным тренером летом этого года, покинул муниципальный баскетбольный клуб «Николаев». Свое решение он объяснил высоким уровнем распространения COVID-19 в Украине и как следствие — критичным порогом инфицированных ведущих игроков клуба.

Напомним, что половина состава МБК «Николаев» и главный тренер заразились коронавирусом и сейчас находятся на самоизоляции.