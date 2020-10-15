Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин стал членом тренерского штаба московского «Динамо».
Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.
Андрей Воронин стал ассистентом нового главного тренера команды — немца Сандро Шварца.
Украинский футболист во время своей игровой карьеры выступал с Сандро Шварцем в немецком «Майнце».
Стоит отметить, что Андрей Воронин выступал за российское «Динамо» с 2010-го по 2014-й год.
Кроме того, ранее появлялась информация, что он поспособствовал переходу в клуб спортивного директора Желько Бувача, который решил пригласить тренировать москвичей Сандро Шварца.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.
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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин стал членом тренерского штаба московского «Динамо».
Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.
Андрей Воронин стал ассистентом нового главного тренера команды — немца Сандро Шварца.
Украинский футболист во время своей игровой карьеры выступал с Сандро Шварцем в немецком «Майнце».
Стоит отметить, что Андрей Воронин выступал за российское «Динамо» с 2010-го по 2014-й год.
Кроме того, ранее появлялась информация, что он поспособствовал переходу в клуб спортивного директора Желько Бувача, который решил пригласить тренировать москвичей Сандро Шварца.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.