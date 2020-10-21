Украинскому боксеру Василию Ломаченко сделали операцию на правом плече в понедельник, 19 октября. Спортсмен почувствовал боль еще во время второго раунда поединка с американцем Теофимо Лопесом.

Об этом рассказал его менеджер Егис Климас изданию ESPN.

В 2018 году Ломаченко уже перенес одну операцию на правом плече. Новая операция стала результатом предыдущих повреждений и травм, которые боксер получил во время последнего боя.

По словам менеджера, Ломаченко пожаловался на боль, когда прибыл для подготовки к бою в Штатах. Правое плечо у него болело еще в Украине, однако МРТ не показала никаких травм.

За шесть недель до боя Ломаченко вкололи специальную инъекцию, о чем сообщили в антидопинговую ассоциацию и спортивную комиссию штата Невада. После укола врачи запретили боксеру значительные нагрузки, поэтому, по словам Климаса, украинец потерял неделю тренировок.

Через несколько недель Василий Ломаченко снова пожаловался на боль в плече во время спарринга. Тогда ему еще раз укололи инъекцию, а его отец и тренер Анатолий Ломаченко предлагал отказаться от поединка с Лопесом.

Теперь же, по словам Еґиса Климаса, Василий Ломаченко может вернуться к тренировкам уже в январе.

Напомним, что 18 октября 32-летний украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе 23-летнему американцу Теофимо Лопесу. На кону стояли все главные чемпионские пояса в легком весе — WBA Super, WBC Franchise, WBO и IBF. Из-за проигрыша в этом бою Ломаченко потерял все свои титулы. В их контракте на бой не был предусмотрен реванш.