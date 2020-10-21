Донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.

Счет открылТете на 29 минуте, спустя четыре минуты Варан отличился автоголом, а на 42 минуте Соломон сделал счет 3:0.

Во втором тайме «Реал» пытался сровнять счет. Модрич сократил отставание, забив гол на 53 минуте, еще через шесть минут забил Винисиус.

В дополнительное время «Реал» мог сравнять счет,но судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за офсайда.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.