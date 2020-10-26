Перед вылетом на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» динамовцы сдали обязательные тесты на COVID-19.

Согласно результатам проб, которые были проверены в сертифицированной лаборатории УЕФА, Георгий Бущан и Виталий Миколенко заразились коронавирусом. COVID-19 также нашли и у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Как сообщает портал Metaratings, состояние у всех динамовцев удовлетворительное. Сейчас они находятся на самоизоляции.

Пробы остальных футболистов, тренеров и членов персонала клуба показали отрицательный результат. Они отправились в Будапешт, чтобы принять участие в игре с «Ференцварошем».