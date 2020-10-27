Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов может завершить профессиональную карьеру после завершения чемпионата Европы летом.

Об этом сообщает телеканал 112.

36-летний футболист в этом сезоне играет редко, пропустив 5 голов в 4 матчах. Летом сборная Украины сыграет на Евро-2020, Пятов намерен сыграть на турнире, после чего и закончит с карьерой футболиста. Пятов начал профикарьеру в 2001 году в «Ворскле", в 2007 году перешел в «Шахтер».

Напомним, донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.