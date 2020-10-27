Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который провел 29 поединков без единого поражения и заявил об окончании своей карьеры, впервые поднялся на первое место в общем рейтинге бойцов UFC.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram во вторник, 27 октября.

Так, сегодня, Хабиб занял первую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

— Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда, - поделился Хабиб.

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