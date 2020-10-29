Футболисты киевского «Динамо» не удержали преимущество в два гола в выездном матче с венгерским «Ференцварошем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Поединок в Будапеште завершился вничью - 2:2, сообщает Укринформ.
В составе «Динамо» мячи забили Виктор Цыганков, который на 28-й минуте реализовал пенальти, и Карлос Де Пена (41); у хозяев отличились Токмак Нгуен (59) и Франк Боли (90).
Киевляне доигрывали матч в меньшинстве — на 85-й минуте за второе предупреждение красную карточку получил капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук.
В другом поединке квартета G Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» в Турине уступил испанской «Барселоне» - 0:2.
Турнирное положение: «Барселона» - 6 очков, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Следующий матч «Динамо» проведет 4 ноября на «Камп Ноу» против «Барселоны».
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Футболисты киевского «Динамо» не удержали преимущество в два гола в выездном матче с венгерским «Ференцварошем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Поединок в Будапеште завершился вничью - 2:2, сообщает Укринформ.
В составе «Динамо» мячи забили Виктор Цыганков, который на 28-й минуте реализовал пенальти, и Карлос Де Пена (41); у хозяев отличились Токмак Нгуен (59) и Франк Боли (90).
Киевляне доигрывали матч в меньшинстве — на 85-й минуте за второе предупреждение красную карточку получил капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук.
В другом поединке квартета G Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» в Турине уступил испанской «Барселоне» - 0:2.
Турнирное положение: «Барселона» - 6 очков, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Следующий матч «Динамо» проведет 4 ноября на «Камп Ноу» против «Барселоны».