Футболисты киевского «Динамо» не удержали преимущество в два гола в выездном матче с венгерским «Ференцварошем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Поединок в Будапеште завершился вничью - 2:2, сообщает Укринформ.

В составе «Динамо» мячи забили Виктор Цыганков, который на 28-й минуте реализовал пенальти, и Карлос Де Пена (41); у хозяев отличились Токмак Нгуен (59) и Франк Боли (90).

Киевляне доигрывали матч в меньшинстве — на 85-й минуте за второе предупреждение красную карточку получил капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук.

В другом поединке квартета G Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» в Турине уступил испанской «Барселоне» - 0:2.

Турнирное положение: «Барселона» - 6 очков, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Следующий матч «Динамо» проведет 4 ноября на «Камп Ноу» против «Барселоны».