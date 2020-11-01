Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» М будет проходить без зрителей. Министерство здравоохранения отозвало свое письмо от 26 октября, которым позволяла присутствие болельщиков.
Об этом сообщила пресс служба ФК «Шахтер».
— Продажа билетов на матч прекращен. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карточку в течение 3-14 дней (в зависимости от банка), — сообщили в клубе.
Матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в 19:55.
Напомним, донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.
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Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» М будет проходить без зрителей. Министерство здравоохранения отозвало свое письмо от 26 октября, которым позволяла присутствие болельщиков.
Об этом сообщила пресс служба ФК «Шахтер».
— Продажа билетов на матч прекращен. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карточку в течение 3-14 дней (в зависимости от банка), — сообщили в клубе.
Матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в 19:55.
Напомним, донецкий «Шахтер» на выезде одержал победу над «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась со счетом 3:2.