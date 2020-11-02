Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду в шестом туре клубных соревнований «ISL» (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Михаил Романчук финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины - 3:39,63 мин.

Победителем с заплыва вышел литовец Данас Рапсис - 3:35,49, а «серебро» в активе Феликса Аубека с Австрии - 3:39,38.

Добавим, что украинец представляет итальянскую команду «Aqua Centurions».