Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду в шестом туре клубных соревнований «ISL» (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Михаил Романчук финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины - 3:39,63 мин.
Победителем с заплыва вышел литовец Данас Рапсис - 3:35,49, а «серебро» в активе Феликса Аубека с Австрии - 3:39,38.
Добавим, что украинец представляет итальянскую команду «Aqua Centurions».
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Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду в шестом туре клубных соревнований «ISL» (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Михаил Романчук финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины - 3:39,63 мин.
Победителем с заплыва вышел литовец Данас Рапсис - 3:35,49, а «серебро» в активе Феликса Аубека с Австрии - 3:39,38.
Добавим, что украинец представляет итальянскую команду «Aqua Centurions».