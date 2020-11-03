Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после проигрыша Теофимо Лопесу опустился на третье место рейтинга WBA.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации.

Легкий вес:

1. Роландо Ромеро (12-0, 10 КО);

2. Роберт Истер-младший (22-1-1, 14 КО);

3. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);

4. Хорхе Линарес (47-5, 29 КО);

5. Джексон Маринес (19-1, 7 КО).

Украинский супертяжеловес Александр Усик занял вторую позицию после победы над Дереком Чисорой.

Супертяжелый вес:

1. Тревор Брайан (20-0, 14 КО);

2. Александр Усик (18-0, 13 КО);

3. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО);

4. Луис Ортис (31-2, 26 КО);

5. Энди Руис-младший (33-2, 22 КО).

Напомним, Александр Усик победил британца Дерека Чисору и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.