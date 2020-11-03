Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после проигрыша Теофимо Лопесу опустился на третье место рейтинга WBA.
Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации.
Легкий вес:
1. Роландо Ромеро (12-0, 10 КО);
2. Роберт Истер-младший (22-1-1, 14 КО);
3. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);
4. Хорхе Линарес (47-5, 29 КО);
5. Джексон Маринес (19-1, 7 КО).
Украинский супертяжеловес Александр Усик занял вторую позицию после победы над Дереком Чисорой.
Супертяжелый вес:
1. Тревор Брайан (20-0, 14 КО);
2. Александр Усик (18-0, 13 КО);
3. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО);
4. Луис Ортис (31-2, 26 КО);
5. Энди Руис-младший (33-2, 22 КО).
Напомним, Александр Усик победил британца Дерека Чисору и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.
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Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после проигрыша Теофимо Лопесу опустился на третье место рейтинга WBA.
Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации.
Легкий вес:
1. Роландо Ромеро (12-0, 10 КО);
2. Роберт Истер-младший (22-1-1, 14 КО);
3. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);
4. Хорхе Линарес (47-5, 29 КО);
5. Джексон Маринес (19-1, 7 КО).
Украинский супертяжеловес Александр Усик занял вторую позицию после победы над Дереком Чисорой.
Супертяжелый вес:
1. Тревор Брайан (20-0, 14 КО);
2. Александр Усик (18-0, 13 КО);
3. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО);
4. Луис Ортис (31-2, 26 КО);
5. Энди Руис-младший (33-2, 22 КО).
Напомним, Александр Усик победил британца Дерека Чисору и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.