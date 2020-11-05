В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов испанский гранд принимал киевское «Динамо». Активнее играли каталонцы, но украинский клуб временами не уступал своему именитому сопернику. Итог встречи — 2:1 в пользу «Барселоны».

Уже на 4-й минуте с пенальти забил Месси. После этого хозяева поля продолжили давить. Киевляне активизировались лишь за 10 минут до перерыва. Когда футболист «Динамо» нанёс ближний удар головой, Тер Штеген сумел спасти свою команду. В раздевалку соперники отправились при счёте 1:0.

Во втором тайме гости перехватили инициативу и смогли забить, но гол был отменён. Голкиперу «Барселоны» постоянно приходилось отбивать мячи, летящие в ворота сине-гранатовых. Но в середине тайма каталонцы удвоили преимущество благодаря голу Пике на 65-й минуте. «Динамо» смогло отыграть один мяч, который в свой актив записал Цыганков. Игра завершилась со счётом 2:1.

24 ноября украинская команды сыграет с «Барселоной» уже на своём поле. Прогнозы на Лигу Европы и Лигу чемпионов, в том числе на предстоящий матч «Динамо», можно найти по ссылке.