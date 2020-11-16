Олимпийские игры в Токио не будут больше переносить из-за пандемии коронавируса и пройдут летом 2021 года.

Об этом 16 ноября договорились глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Йосихиде Суга, пишет Deutsche Welle.

— Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля, - сказал Томас Бах.

Японский премьер выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом в столице Японии как «доказательство того, что человечество победило вирус».

Томас Бах поблагодарил чиновника за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности.

Сообщается, что МОК планирует помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Напомним, организаторы «Олимпийских игр» в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год, объявили, что, начиная с марта следующего года, проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.