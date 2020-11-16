Украинский силач Алексей Новиков выиграл в этом году соревнования в США The World's Strongest Man и получил титул самого сильного человека.

Об этом сообщили представители конкурса.

Всемирный титул кроме Новикова получал украинец Виталий Вирастюк в 2004 и 2007 годах, и последняя такая награда в Украине была еще 13 лет назад. На втором месте после украинского силача оказался британец Том Столтман, а на третьем — Жан-Франсуа Карон из Канады.

Сейчас Алексей уже имеет четыре титула «Самый сильный человек Украины», которые он получил в 2016-2019 годах.

В 2017 году Алексей Новиков стал победителем турнира «Giant Live» в Ирландии, что давало ему право участия в соревновании «Самый сильный человек мира» в апреле-мае 2018 года.

В начале марта 2018 он стал победителем турнира «Arnold Amateur World Championship», который проходил в Коламбусе, США). Это соревнование является отбором к «Arnold Strongman Classic», где борются за победу десять сильнейших атлетов мира. В марте 2020-го украинец занял на этом конкурсе 5 место.

Напомним, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис побил исторический рекорд украинца Сергея Бубки на открытых аренах.