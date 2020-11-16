Дополнительное исследование показало, что еще трое игроков сборной Украины по футболу инфицированы коронавирусом: проведение матча со Швейцарией под вопросом.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Накануне все члены сборной Украины получили отрицательные тесты, однако утром 16 ноября поступила дополнительная информация от лаборатории, имеющей статус официальной для соревнований УЕФА.

Как выяснилось, тесты трех игроков — Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника — вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследований медики обнаружили, что эти образцы содержат COVID-19.

— Три упомянутых футболиста сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча, — говорится в сообщении.

Напомним, сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на «Ред Булл Арена» завершилась со счетом 1:3.