Федерация футбола Швейцарии подтвердила, что футболистов национальной сборной Украины отправили на карантин в кантоне Люцерн. Матч с местной сборной отменили.
О карантине швейцарская федерация написала в Twitter.
Решение о карантине нашей сборной принял главный врач кантона, окончательное решение о проведении игры должен был принять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге матч отменили.
Как отмечает Украинская ассоциация футбола, обе сборные готовы были сыграть поединок, однако решение местной власти перечеркивает такую возможность. Дальнейшую судьбу этой игры будет определять УЕФА.
Причина проблем — коронавирус у 7 членов сборной, из которых шестеро игроков. Это Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Дмитрий Резник, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Всех их отправили на изоляцию в свои гостиничные номера.
Напомним, еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.
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Федерация футбола Швейцарии подтвердила, что футболистов национальной сборной Украины отправили на карантин в кантоне Люцерн. Матч с местной сборной отменили.
О карантине швейцарская федерация написала в Twitter.
Решение о карантине нашей сборной принял главный врач кантона, окончательное решение о проведении игры должен был принять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге матч отменили.
Как отмечает Украинская ассоциация футбола, обе сборные готовы были сыграть поединок, однако решение местной власти перечеркивает такую возможность. Дальнейшую судьбу этой игры будет определять УЕФА.
Причина проблем — коронавирус у 7 членов сборной, из которых шестеро игроков. Это Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Дмитрий Резник, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Всех их отправили на изоляцию в свои гостиничные номера.
Напомним, еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов