Как отмечает Украинская ассоциация футбола, обе сборные готовы были сыграть поединок, однако решение местной власти перечеркивает такую возможность. Дальнейшую судьбу этой игры будет определять УЕФА.

Решение о карантине нашей сборной принял главный врач кантона, окончательное решение о проведении игры должен был принять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге матч отменили .

Причина проблем — коронавирус у 7 членов сборной, из которых шестеро игроков. Это Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Дмитрий Резник, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Всех их отправили на изоляцию в свои гостиничные номера.

Напомним, еще трое игроков сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба УАФ.